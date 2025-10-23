Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выйдет 21 августа 2026 года

Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выйдет 21 августа 2026 года
Комментарии

По данным издания Deadline, боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выйдет в прокат 21 августа 2026 года. Картину снял режиссёр Жан-Франсуа Рише.

По сюжету Коул Рид становится свидетелем убийства своего босса-миллиардера. Его обвиняют в этом преступлении, поэтому он в одиночку отправляется на грузовом судне, чтобы отомстить за смерть своего босса, и обнаруживает международный заговор.

В фильме также снялись Аннабель Уоллис, Роланд Мёллер, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичюс, Джейсон Вонг и Эдриан Лестер. Сценарий написали Линдси Мишель и Дж. П. Дэвис.

Дату выхода картины пока что не называют.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android