Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выйдет 21 августа 2026 года
Поделиться
По данным издания Deadline, боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выйдет в прокат 21 августа 2026 года. Картину снял режиссёр Жан-Франсуа Рише.
По сюжету Коул Рид становится свидетелем убийства своего босса-миллиардера. Его обвиняют в этом преступлении, поэтому он в одиночку отправляется на грузовом судне, чтобы отомстить за смерть своего босса, и обнаруживает международный заговор.
В фильме также снялись Аннабель Уоллис, Роланд Мёллер, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичюс, Джейсон Вонг и Эдриан Лестер. Сценарий написали Линдси Мишель и Дж. П. Дэвис.
Дату выхода картины пока что не называют.
Комментарии
- 23 октября 2025
-
12:09
-
12:05
-
11:29
-
10:46
-
10:09
-
09:19
-
08:34
-
08:00
-
07:48
-
07:36
-
07:32
-
02:24
- 22 октября 2025
-
23:36
-
23:29
-
23:04
-
21:05
-
20:58
-
20:32
-
19:59
-
19:47
-
19:27
-
18:40
-
18:09
-
17:47
-
17:22
-
17:06
-
17:04
-
16:48
-
16:27
-
16:22
-
16:22
-
16:04
-
15:59
-
15:23
-
15:21