Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке телевизора

Специалист и сотрудник CTV Launcher Кирилл Воробьёв рассказал, как россиянам правильно выбрать телевизор и на что нужно обратить внимание при его покупке.

По словам эксперта, большая ошибка пользователей — выбирать телевизор только по размеру экрана. Он советует ориентироваться на правило: расстояние до экрана должно быть примерно в 1,5–2,5 раза больше диагонали телевизора.

Технические характеристики важно подбирать для своих нужд. К примеру, для фильмов и сериалов достаточно частоты обновления 60 Гц, для спорта и игр — 120 Гц и поддержка HDMI 2.1.

Кроме того, стоит обращать внимание на мощность динамиков, которая должна быть от 20 Вт и поддерживать Dolby Audio. В заключение Воробьёв отметил, что при покупке телевизора важно думать не о бренде или модных характеристиках, а о комфортном взаимодействии.