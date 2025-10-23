Рынок скинов в CS 2 рухнул на $ 1,8 млрд из-за возможности крафтить ножи

Ночью Valve выпустила для CS 2 обновление, с выходом которого появилась возможность сдать пять предметов тайного качества и получить нож или перчатки из коллекции одного из обменянных скинов.

Из-за этого случился хаос: рынок скинов рухнул на $ 1,8 млрд и его капитализация опустилась с $ 6 млрд до $ 4,1 млрд. Возможность создавать ножи обрушила их цену примерно в 2-3 раза. На торговой площадке в Steam самый дешёвый нож теперь можно взять всего за $ 50.

Фото: Pricempire.com

Забавно, что только недавно аналитики рынка говорили о том, что скины CS 2 — это один из самых надёжных и эффективных виртуальных активов, у которого нет рисков.