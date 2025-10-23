После обновления CS 2 рынок скинов обвалился на $ 2 млрд

Рыночная стоимость скинов и других предметов в Counter-Strike 2 резко упала более чем на 30% менее чем за сутки. Это произошло после выхода обновления, в котором Valve добавила возможность обмена пяти предметов тайного качества на нож или перчатки.

В пике общая капитализация рынка достигала $ 6,057 млрд, но уже через несколько часов снизилась до $ 4,272 млрд. Только за первые четыре часа после выхода патча рынок потерял около $ 400 млн.

Теперь любой игрок может скрафтить нож из пяти тайных предметов — ранее такие предметы стоили тысячи долларов, а теперь цена самых дешёвых ножей на торговой площадке опустилась примерно до $ 50.

Падение затронуло практически весь рынок, включая редкие и коллекционные предметы. При этом ранее аналитики отмечали, что экономика скинов CS 2 была одной из самых стабильных в игровой индустрии — коэффициент Шарпа (эффективность инвестиций) у неё превышал аналогичные показатели у акций и криптовалют.