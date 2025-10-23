Скидки
Третий сезон «Метода» Юрия Быкова стартует 20 ноября — вышел новый трейлер

«Кинопоиск» объявил, что третий сезон сериала «Метод» стартует 20 ноября. Об этом сообщили в свежем большом трейлере, в котором показали главных героев.

Трейлер третьего сезона шоу

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиска». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. Первый сезон зрители очень сильно полюбили, второй приняли более прохладно. В третьем Меглин собрал себе отряд из разношёрстных маньяков.

Снял третий сезон Юрий Быков, режиссёр первого сезона. В актёрский состав продолжения вошли новые актёры. В новом сезоне снялись в том числе Анна Савранская («Лёд 3») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

