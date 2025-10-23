На Netflix вышел второй сезон сериала «Никто этого не хочет» — доступны все эпизоды

Скидки
Сериал Никто этого не хочет, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет, где смотреть

23 октября состоялась премьера второго сезона сериала «Никто этого не хочет»
23 октября состоялась премьера второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Популярное романтическое шоу вернулось на Netflix — для просмотра уже доступны все 10 эпизодов с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Никто этого не хочет» рассказывает о двух непохожих друг на друга людях: мужчине-раввине и женщине, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

Главные роли в сериале исполнили Кристен Белл («Выбор Грейси»), Адам Броди («Американское чтиво») и Джастин Люпе («Мистер Мерседес»). Шоураннерами второго сезона «Никто этого не хочет» выступили Брюс Эрик Каплан и Дженнифер Коннер — авторы сериала «Девочки».

