Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Клана Сопрано» снимет сериал «Проект: МК-Ультра» про тайные эксперименты в США

Автор «Клана Сопрано» снимет сериал «Проект: МК-Ультра» про тайные эксперименты в США
Аудио-версия:
Комментарии

Американский режиссёр и автор культового сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз начал работу над своим следующим проектом под названием «Проект: МК-Ультра». Шоу финансирует холдинг HBO, который выпускал культовый криминальный сериал про семейство Сопрано.

Сериал «Проект: МК-Ультра» будет основан на документальной книге Джона Лайла и рассказывает о секретной программе ЦРУ, которую запустили во второй половине XX века. Её целью было изучение и возможное манипулирование человеческим сознанием. Главным героем проекта выступает Сидни Готлиб, который проводил опасные эксперименты над людьми.

У будущего сериала пока нет актёрского состава и даты релиза. Сейчас 80-летний Чейз работает над сценарием, это будет его первый проект с момента завершения «Клана Сопрано» в 2007 году.

Материалы по теме
Всё, что нужно знать о третьем сезоне «Поколения Ви»
Всё, что нужно знать о третьем сезоне «Поколения Ви»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android