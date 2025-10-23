Скидки
Любимые игры Аарона Пола — Halo, GoldenEye, Resident Evil

Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол назвал свои любимые видеоигры
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Аарон Пол рассказал о своих любимых играх в честь выхода Dispatch — супергеройского приключения от студии AdHoc Studio, где он озвучивает главного героя. Звезда «Во все тяжкие» раскрыл свои любимые видеоигры, которые произвели на него самые яркие впечатления.

В целом Аарон играл во многие знаменитые проекты, но больше всего ему запомнились игры из конца 1990-х и начала 2000-х. Среди них шутер Halo, экшен GoldenEye 007 про Джеймса Бонда и оригинальная Resident Evil.

Halo — мы играли с друзьями в начале 2000-х, когда я переехал в Лос-Анджелес и снова почувствовал себя ребёнком. GoldenEye 007 была просто лучшей. И ещё первый Resident Evil — я даже не знал, что можно чувствовать такой страх, когда играешь во что-то.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

22 октября состоялся релиз Dispatch — проект от бывших авторов Wolf Among Us и Tales from the Borderlands рассказывает о диспетчере супергероев. У игры сейчас доступны два эпизода, остальные будут выходить раз в неделю по средам.

