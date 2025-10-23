Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал шпионский сериал «Дорогой Вилли» про времена холодной войны

Стартовал шпионский сериал «Дорогой Вилли» про времена холодной войны
Аудио-версия:
Комментарии

23 октября состоялась премьера сериала «Дорогой Вилли». Шпионский триллер про события холодной войны вышел в онлайн-кинотеатрах Premier и Kion, для просмотра уже доступны два эпизода из четырёх.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier и KION.ы

Сюжет сериала рассказывает о тайной дружбе генерального секретаря Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Благодаря их связи они смогут предотвратить ядерную катастрофу в годы холодной войны. Общение двух главных геополитических соперников в Европе скрывается даже от собственных спецслужб обеих стран.

Главные роли сыграли Сергей Маковецкий («Брат 2»), Кирилл Кяро («Вне зоны доступа») и Вильма Кутавичюте («Трудные подростки»). Режиссёром выступил Владимир Щегольков — автор сериалов «Виноград» и «Нежность».

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Дорогой Вилли»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android