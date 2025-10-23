Скидки
Вышла Plants vs. Zombies: Replanted — ремастер культовых «Растений против зомби»

23 октября состоялся релиз Plants vs. Zombies: Replanted — переиздания культовых «Растений против зомби». Ремастер культовой стратегии уже доступен на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Switch.

Видео доступно на YouTube-канале Plants vs. Zombies. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Обновлённую версию «Растений против зомби» довели до современных стандартов — улучшили графику, подняли разрешение и добавили некоторые удобства из второй части серии. В ремастере также появились локальный кооператив и хардкорный режим с необратимой смертью.

Критики уже опубликовали обзоры Replanted — на агрегаторе Opencritic проект получил 78 баллов. Журналисты называют игру достойным ремастером, однако игроки массово дизлайкают ролики с рецензиями за использование нейросетей и высокий, по их мнению, ценник в $ 20.

