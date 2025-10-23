«Фишер» получил награду за лучший сериал на кинофестивале в Италии

Детективный сериал «Фишер» получил награду на кинофестивале Onirica Film Festival. Мероприятие состоялось в кинотеатре «Гарибальди», в итальянском городе Каррара.

Сериал получил премию в номинации Best TV Show (Лучшее ТВ-шоу). По словам старшего менеджера по международной дистрибуции компании Art Pictures Анны Ведровой, проект уже не первый раз участвует в зарубежных кинофестивалях, но показ на Onirica Film Festival стал особенным.

Мы рады представлять российские проекты на международном рынке. Для нас «Фишер» – это детектив с узнаваемым стилем, сильным сюжетом и большим потенциалом. Сериал не в первый раз участвует в зарубежных кинофестивалях, а показ на Onirica Film Festival в этом году стал для него по-настоящему особенным – 10-м, юбилейным.

«Фишер» от онлайн-кинотеатра Wink стартовал в феврале 2023 года. Сюжет сериала повествует о следователе Валерии Козырёве, который вместе с напарником Евгением Боковым расследует серийные убийства. За это время вышло два сезона шоу, а сейчас идёт производство третьего.