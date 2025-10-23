Скидки
Для EA Sports FC 26 вышел четвёртый патч — улучшили защиту, игру вратарей и пасы вразрез

Компания Electronic Arts выпустила четвёртый патч для EA Sports FC 26. Апдейт под версией 1.1 уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Так, в новом апдейте улучшена игра в защите во время активной обороны и опека игроков при разводе мяча в центре поля. Разработчики устранили ошибки, которые приводили к отбору мяча для атакующего игрока после внезапного отскока мяча от защитника команды соперника.

Разработчики также улучшили пасы вразрез — теперь они в большей степени учитывают направление и силу нажатия. Авторы также исправили баги с подобными передачами, когда они шли на ход другому игроку или вовсе не совершались, хотя пользователь нажал кнопку. Изменения также коснулись и голкиперов — теперь вратари лучше играют на угловых, быстрее реагируют на удары в ближний угол и куда сильнее выносят мяч кулаками из своей штрафной.

Наконец, разработчики улучшили производительность игры на ПК, добавили возможность сортировки ИПК в режиме Ultimate Team, устранили некоторые баги в Карьере и внесли другие изменения. Ознакомиться с ними можно в главном меню EA Sports FC 26 или в блоге разработчиков на Trello.

