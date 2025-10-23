Режиссёр «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер хотел снять новые «Звёздные войны» — инсайдер

Инсайдер Джефф Снайдер заявил, что знаменитый режиссёр Дэвид Финчер («Социальная сеть») предлагал компании Disney снять новый фильм по «Звёздным войнам». Он планировал поставить продолжение девятого эпизода с подзаголовком «Скайуокер. Восход».

По данным журналиста, Финчер предложил идею фильма и хотел полностью отвечать за финальный монтаж картины. Disney не согласился с условиями и отказал ему. Снайдер также отметил, что сюжет несостоявшейся ленты должен был рассказывать о приключениях одного из персонажей фильма «Скайуокер. Восход».

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» вышел в 2019 году. Картина получила смешанные отзывы от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру только 51% обозревателей. Сейчас в работе у Disney новая трилогия, а также фильм Star Wars Starfighter, главную роль в котором сыграет Райан Гослинг.