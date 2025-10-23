Скидки
Shoke: рынок скинов CS 2 никогда не падал надолго, он всегда восстанавливался

Аудио-версия:
Контент-мейкер Эрик Shoke Шоков подвёл итоги масштабного обновления Counter-Strike 2, которое обрушило рынок скинов почти на 30%. По его словам, ситуация не критическая, а падение связано с балансировкой экономики.

Просели только ножи и перчатки. Valve сделали это, чтобы сбалансировать экономику и перенаправить больше продаж на ТП, а не на сторонние площадки.

Он также отметил, что до апдейта цены на предметы в некоторых кейсах были несопоставимы:

«Красное» стоило около $ 7, а ножи доходили до $ 3000+. Разработчики просто решили это уравновесить.

Шоков добавил, что рынок скинов никогда не падал надолго и всегда восстанавливался. По его мнению, через несколько недель цены стабилизируются, особенно когда игроки начнут активно скупать тайные предметы ради крафтов.

Со временем крафтить ножи из красных станет сложнее — этих скинов станет меньше, а цена выше. Поэтому сейчас все активно бустят красные скины до уровня $ 60-100, чтобы себестоимость крафта ножа не опускалась ниже $ 500. Дальше начнут расти и розовые — ведь именно из них делают красные.

Обновление Counter-Strike 2 вышло в ночь на 23 октября. Помимо новой системы крафта ножей и перчаток, в игре появился официальный режим «Ретейк», а также ряд улучшений производительности и оптимизации.

Evelone: минус 30 лямов инвентарь. Спасибо, Габеныч
