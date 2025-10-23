Скидки
Блогер MrBeast попросил у Netflix снять сериал по «Наруто» в духе «Ван Писа»

Блогер MrBeast попросил у Netflix снять сериал по «Наруто» в духе «Ван Писа»
Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон попросил стриминговый сервис Netflix снять cериал по знаменитой манге «Наруто». Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

Блогер заявил, что хочет заново пережить свои детские увлечения. В пример он привёл сериал «Ван Пис», который стриминговый сервис снял по популярной манге и аниме.

Netflix можете ли вы, пожалуйста, сделать свою экранизацию «Наруто», чтобы я мог пережить свои детские увлечения, как все фанаты «Ван Писа».

Аниме «Наруто» транслировался с 2002 по 2017 год. За это время вышло свыше 700 серий, которые стали популярными по всему миру. В 2017 году также стартовал сериал «Боруто: Новое поколение» — другая экранизация манги, которая выступила продолжением оригинала.

