Team Tidebound представила обновлённый состав по Dota 2
Организация Team Tidebound представила обновлённый состав по Dota 2. Официальный анонс состоялся на странице клуба в соцсетях.
Состав Team Tidebound:
- Гуо shiro Сюаньян;
- Сюй Echozz Цзылян;
- Ли niu Конгбо;
- Лин pLAnet Хао;
- Чжан y` Ипин.
Кроме того, в клубе сменился наставник: вместо Чжоу bLink Яна ростер будет тренировать Яо Yao Чжэнчжэн.
Предыдущий состав с Чэн NothingToSay Цзинь Сяном и Чжан Faith_bian Жуйду выступил на The International 2025, где команда заняла седьмое-восьмое место, заработав $ 104 280.
Дебют обновлённого ростера Team Tidebound должен состояться на PGL Wallachia Season 6. Чемпионат пройдёт с 15 по 23 ноября, призовой фонд составляет $ 1 млн.
