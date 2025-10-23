Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Tidebound представила обновлённый состав по Dota 2

Team Tidebound представила обновлённый состав по Dota 2
Комментарии

Организация Team Tidebound представила обновлённый состав по Dota 2. Официальный анонс состоялся на странице клуба в соцсетях.

Состав Team Tidebound:

  • Гуо shiro Сюаньян;
  • Сюй Echozz Цзылян;
  • Ли niu Конгбо;
  • Лин pLAnet Хао;
  • Чжан y` Ипин.

Кроме того, в клубе сменился наставник: вместо Чжоу bLink Яна ростер будет тренировать Яо Yao Чжэнчжэн.

Предыдущий состав с Чэн NothingToSay Цзинь Сяном и Чжан Faith_bian Жуйду выступил на The International 2025, где команда заняла седьмое-восьмое место, заработав $ 104 280.

Дебют обновлённого ростера Team Tidebound должен состояться на PGL Wallachia Season 6. Чемпионат пройдёт с 15 по 23 ноября, призовой фонд составляет $ 1 млн.

Материалы по теме
Watson и Maladych официально стали игроками основного состава Team Yandex по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android