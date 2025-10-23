Организация Team Tidebound представила обновлённый состав по Dota 2. Официальный анонс состоялся на странице клуба в соцсетях.

Состав Team Tidebound:

Гуо shiro Сюаньян;

Сюй Echozz Цзылян;

Ли niu Конгбо;

Лин pLAnet Хао;

Чжан y` Ипин.

Кроме того, в клубе сменился наставник: вместо Чжоу bLink Яна ростер будет тренировать Яо Yao Чжэнчжэн.

Предыдущий состав с Чэн NothingToSay Цзинь Сяном и Чжан Faith_bian Жуйду выступил на The International 2025, где команда заняла седьмое-восьмое место, заработав $ 104 280.

Дебют обновлённого ростера Team Tidebound должен состояться на PGL Wallachia Season 6. Чемпионат пройдёт с 15 по 23 ноября, призовой фонд составляет $ 1 млн.