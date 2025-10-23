Скидки
Съёмки фильма «Хулиганы зелёных улиц 2» стартуют в 2026 году

Аудио-версия:
Комментарии

Издание talkSPORT взяло интервью у звезды культового фильма «Хулиганы зелёных улиц» Лео Грегори. Он рассказал, что в разработке находится продолжение знаменитой спортивной драмы.

По словам актёра, вторую часть начнут снимать в 2026 году, однако сценарий ленты пока ещё не готов. Вернётся ли оригинальный актёрский состав в лице Элайджи Вуда и Чарли Ханнэма, пока неизвестно.

Мы начнём снимать новых «Хулиганов» в 2026 году. Мы собираемся снимать его спустя более 20 лет после оригинала. Вскоре начнём работу над сценарием — мы все очень взволнованы. Я не могу ничего выдавать, очевидно, но просто хочу сказать, что вторая часть будет больше, лучше и круче, чем оригинал.

Оригинальные «Хулиганы зелёных улиц» вышли в 2005 году. Картина рассказывает о молодом студенте Мэтте, которого несправедливо исключили из университета. Он переезжает к своей сестре Шэннон, и её муж знакомит парня с криминальным миром футбольных фанатов. Ленту высоко оценили как критики, так и зрители, а со временем она стала культовой.

Комментарии
