«Неплохое продолжение»: критики тепло приняли The Outer Worlds 2

29 октября состоится релиз The Outer Worlds 2 — новой RPG от авторов знаменитой Fallout: New Vegas. Зарубежные критики уже прошли новинку и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Opencritic игра получила в среднем 80 баллов из 100. Обозреватели отмечают, что разработчикам удалось развить идеи оригинала: игра получилась более интересной, весёлой и разнообразной. При этом многие критики считают, что проект остаётся слабой RPG и даже близко не приближается к культовой New Vegas.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о The Outer Worlds 2:

The Outer Worlds 2 преуспевает практически по всем фронтам, представляя собой открытую ролевую игру, позволяющую выбирать путь развития, не сбиваясь с заданного темпа. Внутриигровые системы позволяют настраивать процесс и дают гибкость в принятии решений. Добавьте к этому отличный сценарий, и вы получите рецепт успеха.

The Outer Worlds 2, возможно, и не перевернула представление о первой части, но значительно улучшила знакомые элементы. Если вам хочется отличной космической оперы, с сатирическим оттенком и элементами RPG, обязательно попробуйте этот проект.

The Outer Worlds 2 — это добротное, увлекательное и приятное продолжение оригинальной игры. Динамика и атмосфера игры настолько изменились, что это может оттолкнуть тех, кто по-настоящему любил первую часть. В то же время игра может подойти тем, кто предпочитает менее затянутые ролевые игры.

После шести лет ожидания новой части The Outer Worlds было обидно получить сиквел, который был таким многообещающим, но омрачён слабой первой половиной и досадными недостатками.

The Outer Worlds 2 неплохая, и, пожалуй, это её главный недостаток: она не способна сравниться ни со своими мощными конкурентами, ни с New Vegas, от которого она лишь производная. В год, полный отличных игр, сложно оправдать её покупку, когда есть так много превосходных и недорогих RPG.

The Outer Worlds 2 выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Кроме того, новинка будет доступна в день релиза подписчикам Game Pass.