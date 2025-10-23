Скидки
Трейлер боевика «Преступление 101» с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало — выход 13 февраля

Аудио-версия:
Компания Amazon выпустила трейлер фильма Crime 101 («Преступление 101»). Премьера криминального триллера состоится 13 февраля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon.

Картина выступает экранизацией одноимённого произведения Дона Уинслоу. Сюжет повествует о детективе Лу Лубеснике, который расследует серию краж драгоценностей на тихоокеанском побережье. Он считает, что преступник — это один профессиональный грабитель.

Главные роли в ленте сыграли звёзды «Мстителей» Марк Руффало и Крис Хемсворт. В картине также снялись Холли Берри («Люди Икс»), Бари Кеоган («Дюнкерк») и Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»). Режиссёром выступил Барт Лэйтон — автор фильма «Американские животные».

