Controlez сыграет за The MongolZ на IEM Chengdu 2025 по CS 2
Организация The MongolZ сообщила, что 28-летний Унуделгер controlez Баасанжаргал из Chinggis Warriors сыграет за монгольскую команду на IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2.
Рейтинг controlez за последнее время составляет 1.06. Киберспортсмен ранее играл за The MongolZ с ноября по декабрь 2017 года.
Состав The MongolZ:
- Гаридмагнай bLitz Бямбасурен;
- Содбаяр Techno Менхболд;
- Усухбаяр «910» Банзрагч;
- Аюш mzinho Батболд;
- Унуделгер controlez Баасанжаргал (стенд-ин).
Первым противником для The MongolZ на IEM Chengdu 2025 станет HEROIC. Матч состоится 3 ноября в 10:00 мск.
Напомним, IEM Chengdu 2025 пройдёт с 3 по 9 ноября. 16 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 300 тыс.
