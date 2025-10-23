Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Controlez сыграет за The MongolZ на IEM Chengdu 2025 по CS 2

Controlez сыграет за The MongolZ на IEM Chengdu 2025 по CS 2
Комментарии

Организация The MongolZ сообщила, что 28-летний Унуделгер controlez Баасанжаргал из Chinggis Warriors сыграет за монгольскую команду на IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2.

Рейтинг controlez за последнее время составляет 1.06. Киберспортсмен ранее играл за The MongolZ с ноября по декабрь 2017 года.

Состав The MongolZ:

  • Гаридмагнай bLitz Бямбасурен;
  • Содбаяр Techno Менхболд;
  • Усухбаяр «910» Банзрагч;
  • Аюш mzinho Батболд;
  • Унуделгер controlez Баасанжаргал (стенд-ин).

Первым противником для The MongolZ на IEM Chengdu 2025 станет HEROIC. Матч состоится 3 ноября в 10:00 мск.

Напомним, IEM Chengdu 2025 пройдёт с 3 по 9 ноября. 16 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 300 тыс.

Материалы по теме
«FURIA — один из претендентов на победу на мэйджоре»: Pimp — о шансах бразильцев в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android