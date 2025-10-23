Скидки
Дэнни Трехо призвал Bethesda сделать ремастер культовой Fallout: New Vegas

Комментарии

Знаменитый актёр Дэнни Трехо («Дети шпионов») попросил компанию Bethesda выпустить ремастер культовой Fallout: New Vegas. Артист написал обращение в комментариях на странице в соцсети разработчиков.

Трехо связан с франшизой Fallout — он озвучивал гуля по имени Рауль Альфонсо Техада, который выступает одним из компаньонов главного героя в New Vegas. Судя по всему, актёру нравится его образ в проекте и он с удовольствием поиграл бы в него ещё раз.

Ремастер New Vegas, босс!

Комментарий Дэнни Трехо оставил под постом Bethesda, где компания перечисляет список игр, которые представят во время трансляции Fallout Day — она состоится 23 октября. Официально ремастер New Vegas не планируют анонсировать, но многие фанаты ждут именно его.

Кадры экранизации знаменитой игры:
Фото
Появился новый кадр второго сезона сериала «Фоллаут» — премьера 17 декабря
