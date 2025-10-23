Скидки
В PUBG стартовал ивент со знаменитым шоу «Скибиди-туалет»

Компания Krafton объявила о старте коллаборации онлайн-игры PUBG: Battlegrounds со знаменитым YouTube-шоу «Скибиди-туалет». Ивент продлится с 22 октября по 5 ноября для игроков на ПК и с 30 октября по 13 ноября — на консолях.

Монстр из шоу будет появляться в новом аркадном режиме на карте Мирамар, призывая маленьких Скибиди-туалетов. Игрокам предстоит победить их всех, получая различные типы усилений в награду. После прохождения уровня все погибшие товарищи будут автоматически воскрешаться.

Фото: Krafton

Проходить ивент придётся в компании четырёх человек. Игроки могут совместно выбирать уровень сложности, в зависимости от которых будет выпадать больше разнообразных припасов — с помощью них можно создавать более мощные оружия для победы над туалетами.

Фото: Krafton

«Скибиди-туалеты» — YouTube-шоу, в котором странные персонажи в виде говорящих унитазов сражаются с некими ТВ-менами и камераменами (у них видеокамеры вместо голов). Недавно стало известно, что по нему начал снимать фильм автор «Трансформеров» Майкл Бэй.

