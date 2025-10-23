Gen.G обыграла Top Esports и вышла в плей-офф Worlds 2025 по LoL

Top Esports уступила Gen.G со счётом 0:2 в рамках групповой стадии чемпионата мира по League of Legends. Вторая игра завершилась на 32-й минуте после серии побед Gen.G в ключевых стычках за Атакхана и Барона.

Из-за двух поражений подряд Top Esports обязана выиграть матч 25 октября, чтобы сохранить шансы на выход в стадию плей-офф. Gen.G же прошла в четвертьфинал чемпионата, который начнётся 28 октября.

Ранее, 18 октября, команды уже встречались в первом раунде групповой стадии — тогда Gen.G также победила.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.