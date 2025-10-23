Скидки
Стильные постеры с героями второго сезона «Фоллаута» — премьера 17 декабря

Стильные постеры с героями второго сезона «Фоллаута» — премьера 17 декабря
Компания Amazon представила стильные постеры с героями второго сезона сериала «Фоллаут». Премьера продолжения шоу по знаменитой видеоигровой серии состоится 17 декабря в онлайн-кинотеатре Prime Video.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Сюжет шоу повествует о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками. На агрегаторе Rotten Tomatoes шоу порекомендовали к просмотру 93% обозревателей и 93% зрителей. Сериал также уже продлили на третий сезон.

