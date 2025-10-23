Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Птиц не существует»: Эмма Стоун и Джесси Племонс — о любимой теории заговора

«Птиц не существует»: Эмма Стоун и Джесси Племонс — о любимой теории заговора
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у популярной актрисы Эммы Стоун («Бедные-несчастные»). В честь выхода фильма «Бугония» она рассказала о самой интересной теории заговора.

Актриса поведала, что у другого исполнителя главной роли Джесси Племонса есть любимая теория заговора, которая показалась ей необычной. Она заключается в том, что птицы на самом деле не существуют в реальном мире. Стоун посчитала эту теорию крайне забавной.

У Джесси есть одна теория заговора, о которой он постоянно говорит. Она заключается в том, что птицы на самом деле не настоящие. То есть я-то верю, что они существуют. Но интересно после такой мысли гулять по Нью-Йорку, среди огромного количества птиц, и думать: «А что, если бы все голуби — прямо здесь, прямо сейчас — были маленькими дронами?»

Фильм «Бугония» Йоргоса Лантимоса выйдет в кино 31 октября. Картина представляет собой ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!». Сюжет повествует о похищении главы крупной компании: двое мужчин как раз верят в теорию заговора, согласно которой она — пришелец, который хочет уничтожить Землю.

Необычный показ нового фильма с Эммой Стоун:
Зрителей побреют налысо на спецпоказе «Бугонии» с Эммой Стоун
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android