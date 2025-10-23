«Птиц не существует»: Эмма Стоун и Джесси Племонс — о любимой теории заговора

Издание Variety взяло интервью у популярной актрисы Эммы Стоун («Бедные-несчастные»). В честь выхода фильма «Бугония» она рассказала о самой интересной теории заговора.

Актриса поведала, что у другого исполнителя главной роли Джесси Племонса есть любимая теория заговора, которая показалась ей необычной. Она заключается в том, что птицы на самом деле не существуют в реальном мире. Стоун посчитала эту теорию крайне забавной.

У Джесси есть одна теория заговора, о которой он постоянно говорит. Она заключается в том, что птицы на самом деле не настоящие. То есть я-то верю, что они существуют. Но интересно после такой мысли гулять по Нью-Йорку, среди огромного количества птиц, и думать: «А что, если бы все голуби — прямо здесь, прямо сейчас — были маленькими дронами?»

Фильм «Бугония» Йоргоса Лантимоса выйдет в кино 31 октября. Картина представляет собой ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!». Сюжет повествует о похищении главы крупной компании: двое мужчин как раз верят в теорию заговора, согласно которой она — пришелец, который хочет уничтожить Землю.