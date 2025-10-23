Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Полный шок для сообщества»: трейдеры фиксируют крупнейшее падение рынка в CS 2

«Полный шок для сообщества»: трейдеры фиксируют крупнейшее падение рынка в CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Рынок скинов Counter-Strike 2 пережил крупнейшее падение в истории — за ночь его общая капитализация сократилась почти на $ 1,75 млрд. Всё началось после обновления, в котором Valve разрешила крафтить ножи и перчатки из пяти тайных предметов.

По данным аналитической платформы Pricempire, общая стоимость цифровых предметов упала на 25% за 24 часа — с $ 6,05 млрд до $ 4,27 млрд. Маркетинг-менеджер Pricempire Итан Макдональд заявил:

Это был полный шок для сообщества. Valve полностью изменила баланс самого дорогого и редкого уровня предметов.

Молодые инвесторы и коллекционеры, активно торговавшие скинами последние годы, сообщают о многотысячных потерях. Оскар Стэплтон, 20-летний трейдер из Лондона, рассказал Bloomberg:

У меня было около $ 1 млн в инвентаре. За сутки я потерял $ 270 тыс. Это шок.

В Китае, где рынок скинов традиционно активен, соцсети заполнили видео с тегом #CS2Crash — пользователи показывают обесценившиеся инвентари и обвиняют Valve в разрушении «самого надёжного цифрового актива».

За последний год скины из CS 2 стали рассматриваться инвесторами как альтернатива криптовалютам и акциям, демонстрируя стабильный рост. Даже во время падения фондовых рынков стоимость цифровых предметов оставалась стабильной — вплоть до ночного обновления.

Материалы по теме
Shoke: рынок скинов CS 2 никогда не падал надолго, он всегда восстанавливался
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android