Microsoft представила Mico — голосового помощника для Windows 11

Компания Microsoft анонсировала нового виртуального помощника для Windows. Анимированный шар по имени Mico появится в чат-боте Copilot для операционной системы.

Виртуальный персонаж управляется с помощью голоса и реагирует на обращения пользователя. У него также меняется выражение лица в зависимости от заданных вопросов. Кроме того, Mico способен запоминать информацию о пользователе, чтобы в будущем лучше помогать в решении его задач.

Ранее в Microsoft заявляли, что в Windows 11 уже появилось приложение Copilot, которое работает на основе ИИ. Новый голосовой помощник активируется на панели задач и управляется командами через микрофон. Mico начнёт появляться в Copilot в США, Великобритании и Канаде. Когда он появится в других странах, пока неизвестно.