Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft представила Mico — голосового помощника для Windows 11

Microsoft представила Mico — голосового помощника для Windows 11
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Microsoft анонсировала нового виртуального помощника для Windows. Анимированный шар по имени Mico появится в чат-боте Copilot для операционной системы.

Виртуальный персонаж управляется с помощью голоса и реагирует на обращения пользователя. У него также меняется выражение лица в зависимости от заданных вопросов. Кроме того, Mico способен запоминать информацию о пользователе, чтобы в будущем лучше помогать в решении его задач.

Ранее в Microsoft заявляли, что в Windows 11 уже появилось приложение Copilot, которое работает на основе ИИ. Новый голосовой помощник активируется на панели задач и управляется командами через микрофон. Mico начнёт появляться в Copilot в США, Великобритании и Канаде. Когда он появится в других странах, пока неизвестно.

Об изменениях Windows под работу с нейросетью:
Видео
Microsoft переделает Windows для работы с ИИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android