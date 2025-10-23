CYPHER не сыграет за Fnatic на мэйджоре по CS 2

Бывший игрок Fnatic Кай CYPHER Уотсон подтвердил, что не примет участия в StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2. Причиной стала замена в составе команды, которая прошла квалификацию на турнир.

10 октября Fnatic объявила об аренде Никиты jackasmo Скибы из Passion UA. В результате CYPHER покинул основной состав, несмотря на участие в отборочных матчах, обеспечивших команде слот на мэйджоре.

В своём заявлении Уотсон отметил, что рассчитывал вернуться на мэйджор после двухлетнего перерыва, но выразил поддержку новому составу и пожелал удачи бывшим товарищам.

StarLadder Budapest Major пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в Будапеште. В турнире примут участие 32 коллектива. Ранее CYPHER выступал за Fnatic с 2023 года, однако не играл на мэйджорах с IEM Rio Major 2022.