Джонни Депп сыграет Скруджа в сказке «Рождественская песнь»

Издание Deadline сообщило, что студия Paramount начала разработку новой экранизации знаменитого произведения «Рождественская песнь» Чарльза Дикенса. Картину планируют выпустить в мировом прокате 13 ноября 2026 года.

«Рождественская песнь» рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

Главную роль в картине исполнит Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). В фильме также сыграет
Андреа Райзборо («Великая»). Режиссёром выступит Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX». Примечательно, что параллельно с Paramount свою версию «Рождественской песни» разрабатывает Warner Bros. — в их фильме Скруджа должен сыграть Уиллем Дефо, а срежиссирует картину создатель недавнего «Носферату» Роберт Эггерс.

Джонни Депп высказался об уходе из «Фантастических тварей»:
«Пошли они к чёрту»: Джонни Депп — об уходе из «Фантастических тварей» из-за скандала
