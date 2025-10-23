Скидки
В League of Legends: Wild Rift появится первый эксклюзивный чемпион

Разработчики League of Legends: Wild Rift объявили, что в 2026 году в игре появится первый эксклюзивный чемпион-магу, которого нет в основной версии League of Legends. Новый персонаж выйдет вместе с обновлением 7.0.

Пока Riot Games не раскрыла имя будущего чемпиона, однако представленный тизер содержит прямые отсылки к Норре — загадочной хозяйке Юми, упоминаемой в лоре League of Legends. Это может стать первым случаем, когда персонаж из основной вселенной LoL дебютирует именно в мобильной версии, а не наоборот.

Анонс прозвучал во время прямой трансляции Wild Rift Dev Update, где команда разработчиков также подтвердила, что герой будет магом и получит полностью оригинальный набор умений, созданный специально для мобильной платформы.

Ранее Riot уже переносила в Wild Rift уникальные визуальные решения и переработанных чемпионов, однако полноценного эксклюзивного персонажа в игре до сих пор не было.

Патч 7.0 с новым чемпионом ожидается в первом квартале 2026 года.

