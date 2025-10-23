Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Evelone купил права на русскоязычный каст StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

Стример Вадим Evelone192 Козаков объявил, что приобрёл права на русскоязычную трансляцию StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2.

Наконец-то я могу сказать о том, что думал, наверное, больше года. Я купил права на русскоязычный мэйджор. Мэйджор мой. Без рекламы, без всего. Конечно, нельзя забывать, что рядом всегда были хорошие люди — из Aurora Gaming. Без них этого не получилось бы. Я признателен. Не верю, что это произошло.

Трансляция будет идти с арены в Будапеште. Напомним, что в мае Aurora Gaming подписала стримера в качестве Chief Fun Officer.

При этом «Таверна» ранее сообщала, что онлайн-кинотеатр Okko также приобрёл права на трансляцию предстоящего мэйджора.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии. В ивенте примут участие 32 команды, а общий призовой фонд составит $ 1,25 млн.

Первая стадия турнира состоится с 24 по 27 ноября. Команды сыграют по швейцарской системе в матчах формата best-of-1 и best-of-3. Лучшие восемь участников продолжат борьбу во второй стадии.