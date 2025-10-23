Скидки
Harumi: Evelone мог заплатить за права на мэйджор около $ 1 млн

Harumi: Evelone мог заплатить за права на мэйджор около $ 1 млн
Инсайдер Владислав harumi Радвилович рассказал, сколько примерно мог заплатить Вадим Evelone192 Козаков за права на русскоязычную трансляцию StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2.

По словам Радвиловича, изначально StarLadder предлагал контракт букмекерам за $ 5 млн, однако Evelone удалось приобрести права значительно дешевле:

StarLadder называл ценник за русскоязычный каст в $ 5 млн для российских букмекеров. Evelone192 и компания купили дешевле.

Автор телеграм-канала «База Киберспорта» также уверен, что Козаков заплатил $ 1 млн за права:

Сначала StarLadder заряжал $ 8 млн, потом — $ 5,5 млн, потом спустился ниже $ 3 млн. Думаю, Evelone мог отдать символическую единичку. Это инвестиция — он будет фармить подписчиков, разыгрывать ножи. В итоге его следующий контракт станет ещё дороже. Изи мани, я бы так же сделал.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдёт с 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии. В ивенте примут участие 32 команды, а общий призовой фонд составит $ 1,25 млн.

Первая стадия турнира состоится с 24 по 27 ноября. Команды сыграют по швейцарской системе в матчах формата best-of-1 и best-of-3. Лучшие восемь участников продолжат борьбу во второй стадии.

Shoke: рынок скинов CS 2 никогда не падал надолго, он всегда восстанавливался
