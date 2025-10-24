Расписание игр седьмого дня групповой стадии чемпионата мира по League of Legends — 2025

Сегодня, 24 октября, продолжится чемпионат мира по League of Legends.

В ходе седьмого дня пройдут матчи на выход в плей-офф среди команд со статистикой 1-2. У проигравших команд останется последняя возможность в пятом раунде стадии. Серии пройдут в формате best-of-3.

Расписание матчей Worlds — 2025 на пятницу, 24 октября:

11:00. Bilibili Gaming — Keyd Stars;

14:00. 100 Thieves — T1.

В плей-офф уже прошли такие команды, как Anyone's Legend, KT Rolster, G2 Esports, Gen.G.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.