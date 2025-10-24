Расписание матчей второго дня топ-турнира Fissure Playground 2 по Dota 2
Сегодня, 24 октября, в Белграде продолжится глобальный чемпионат FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2.
В рамках второго игрового дня все коллективы проведут по одному матчу в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание игр FISSURE PLAYGROUND 2 на пятницу, 24 октября:
- 11:00. Tundra Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия);
- 11:00. Vici Gaming (Китай) — Virtus.pro (Европа);
- 14:30. PARIVISION (Россия) — Aurora Gaming (Россия);
- 14:30. Nigma Galaxy (Ближний Восток) — Runa Team (Россия);
- 18:00. Team Spirit (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
- 18:00. Team Yandex (Россия) — Yakult Brothers (Китай);
- 21:30. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Европа);
- 21:30. MOUZ (Европа) — Team Cobra (Перу).
Все матчи FISSURE PLAYGROUND 2 на русском языке можно будет бесплатно посмотреть на канале студии на Twitch или YouTube.
Комментарии