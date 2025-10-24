Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились свежие постеры «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс

Появились свежие постеры «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс
Комментарии

Создатели фильма «Умри моя любовь» опубликовали его пару свежих постеров. На них можно увидеть исполнителей главных ролей, Роберта Паттинсона и Дженнифер Лоуренс

Новые постеры ленты

Фото: Mubi

Фото: Mubi

«Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм расскажет историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок.

Режиссёром ленты выступила Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»). Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале в мае. Критики тепло приняли ленту, оценив актёрскую игру Лоуренс и Паттинсона, а также темп и общую атмосферу картины.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android