Адриа Архона и Каллум Тёрнер сыграют главные роли в драме Alone Together

По данным издания Deadline, Адриа Архона и Каллум Тёрнер исполнят ключевые роли в драматическом фильме Alone Together.

В центре сюжета Сэм, британском режиссёре, который переживает кризис в жизни и отправляется в Аравийскую пустыню по работе. Жизнь Сэма забрела непонятно куда: у него проблемы с карьерой и моральным состоянием, а ещё герой переживает, потому что редко видится с сыном. Во время сильного ливня он знакомится с Инмой, и эти двое незнакомцев в чужой стране влюбляются друг в друга… Но это не история любви.

Снимет фильм Бен Шаррок, известный по «Лимбу». Съёмки фильма начнутся в марте 2026 года. Точной даты выхода в прокат пока нет.