Адриа Архона и Каллум Тёрнер сыграют главные роли в драме Alone Together
Поделиться
По данным издания Deadline, Адриа Архона и Каллум Тёрнер исполнят ключевые роли в драматическом фильме Alone Together.
В центре сюжета Сэм, британском режиссёре, который переживает кризис в жизни и отправляется в Аравийскую пустыню по работе. Жизнь Сэма забрела непонятно куда: у него проблемы с карьерой и моральным состоянием, а ещё герой переживает, потому что редко видится с сыном. Во время сильного ливня он знакомится с Инмой, и эти двое незнакомцев в чужой стране влюбляются друг в друга… Но это не история любви.
Снимет фильм Бен Шаррок, известный по «Лимбу». Съёмки фильма начнутся в марте 2026 года. Точной даты выхода в прокат пока нет.
Комментарии
- 24 октября 2025
-
07:42
-
07:19
-
07:13
- 23 октября 2025
-
23:30
-
21:53
-
21:17
-
21:02
-
20:54
-
20:36
-
20:19
-
20:04
-
19:58
-
19:25
-
18:59
-
18:25
-
18:22
-
17:56
-
17:30
-
16:58
-
16:50
-
16:37
-
16:03
-
16:01
-
15:32
-
14:56
-
14:48
-
14:35
-
14:28
-
14:12
-
14:08
-
13:49
-
13:37
-
13:20
-
13:03
-
12:55