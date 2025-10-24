Скидки
Майкл Б. Джордан сыграет одну из главных ролей в фильме по «Полиции Майами»

Майкл Б. Джордан сыграет одну из главных ролей в фильме по «Полиции Майами»
В конце сентября появилась информация, что Майкл Б. Джордан может сыграть одну из главных ролей в фильме по «Полиции Майами». Вчера это подтвердили и источники Deadline.

Согласно информации, Джордан исполнит роль Рикардо Таббса, которого в оригинальном сериале сыграл Филип Майкл Томас.

Режиссёром картины выступит Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик». Съёмки стартуют в 2026 году, но точной даты пока нет. Оригинальный сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях рассказывал о детективах под прикрытием в Южной Флориде. Сериал транслировался на канале NBC в течение пяти сезонов с 1984 по 1989 год.

Фильм выйдет 6 августа 2027 года.

