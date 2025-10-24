Опоссумы Крэш и Эдди не появятся в мультфильме «Ледниковый период: Точка кипения»

Актёр озвучки Шон Уильям Скотт рассказал, что забавные опоссумы Крэш и Эдди не появятся в мультфильме «Ледниковый период: Точка кипения».

Я не думаю, что они появятся. Впервые об этом слышу. Этому мультфильму не нужны два маленьких опоссума.

«Ледниковый период 6» — продолжение знаменитой франшизы, действие которой разворачивается 20 тысяч лет назад, во времена ледникового периода. О планах по созданию ленты в Disney сообщали ещё в 2022 году, однако работа началась лишь совсем недавно.

Оригинальные мультфильмы разрабатывала студия Blue Sky, однако в 2021 году она была закрыта — своё решение в Disney оправдали пандемийными издержками. Сейчас проект курирует внутренняя команда Walt Disney Animation Studios.