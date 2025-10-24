Обычный iPhone 17 подешевел в России до 76 тыс. рублей
По данным издания Hi-Tech Mail, цена обычного iPhone 17 на 256 ГБ упала в России. Гаджет стал дешевле на 30%.
На старте продаж российские магазины предлагали iPhone 17 по цене от 109,9 тыс. рублей, так как на смартфон был высокий спрос. Через небольшое количество времени цена упала до 103 тыс. рублей, а в октябре смартфон уже можно купить на маркетплейсах в среднем за 87 тыс. рублей.
При этом некоторые магазины предлагают новинку по ещё более низким ценам — в среднем за 76 тыс. рублей. Цена наверняка будет падать и дальше.
iPhone 17 запустили в продажу по всему миру в сентябре. Новая линейка Apple продаётся и в России, но, само собой, благодаря параллельному импорту.
