Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Обычный iPhone 17 подешевел в России до 76 тыс. рублей

Обычный iPhone 17 подешевел в России до 76 тыс. рублей
Комментарии

По данным издания Hi-Tech Mail, цена обычного iPhone 17 на 256 ГБ упала в России. Гаджет стал дешевле на 30%.

На старте продаж российские магазины предлагали iPhone 17 по цене от 109,9 тыс. рублей, так как на смартфон был высокий спрос. Через небольшое количество времени цена упала до 103 тыс. рублей, а в октябре смартфон уже можно купить на маркетплейсах в среднем за 87 тыс. рублей.

При этом некоторые магазины предлагают новинку по ещё более низким ценам — в среднем за 76 тыс. рублей. Цена наверняка будет падать и дальше.

iPhone 17 запустили в продажу по всему миру в сентябре. Новая линейка Apple продаётся и в России, но, само собой, благодаря параллельному импорту.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android