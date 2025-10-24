Режиссёр Йоргос Лантимос возьмёт паузу в карьере после выхода «Бугонии»

Режиссёр Йоргос Лантимос в недавнем интервью Collider рассказал, что после премьеры «Бугонии», своего нового фильма, он возьмёт паузу от работы в кино.

По словам постановщика, в последние годы у него не прекращался поток работы, а реализация своих творческих идей изматывала морально, поэтому сейчас у Лантимоса будет длительный перерыв. Забавно, что Йоргос уже делал подобные заявление после выпуска своих прошлых больших фильмов (к примеру, после «Видов доброты), но на этот раз он намерен сдержать слово.

Думаю, мне нужен перерыв. Я уже говорил это раньше, в перерывах между другими тремя фильмами, но сейчас я говорю серьёзно. Я собираюсь немного отдохнуть.

Премьера картины с Эммой Стоун и Джесси Племонсом в главных ролях состоится уже 31 октября в мировых кинотеатрах.