Battlefield 6 в России снова заработала — серверы разблокировали
Несколько дней назад игроки (во многом из России) столкнулись с проблемой — они не могли зайти на серверы Battlefield 6. В саму игру заходить можно было, но вот при попытке запустить матч в любом режиме геймеров выбрасывало на главный экран.
Сегодня утром стали появляться сообщения, что доступ к шутеру вернули полностью: говорят, что всё работает отлично, как и прежде. Проверка «Чемпионата» показала, что информация достоверная — доступ к серверам Battlefield 6 в России (как минимум на PS5) восстановили.
Battlefield 6 доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Русского языка в игре нет совсем. За первые дни тираж шутера превысил 7 млн копий.
