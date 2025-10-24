Скидки
Состоялась мировая премьера фильма ужасов «Шелби Оукс. Город-призрак»

Сегодня во всём мире вышел фильм ужасов «Шелби Оукс. Город-призрак». Премьера картины в России официально состоится лишь 30 октября, то есть через несколько дней.

В центре истории Мия, которая ищет свою сестру. Она 12 лет назад оказалась в заброшенном городе Шелби Оукс, после чего перестала выходить на связь. В этом месте границы между реальностью и потусторонним стираются, и теперь женщине предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые не отпускают её семью.

Главные роли исполнили Кит Дэвид («Нечто»), Майкл Бич («Бездна»), Камилль Салливан («Эффект бабочки») и Робин Бартлетт («Остров проклятых»). Режиссёром и сценаристом выступил Крис Стакманн, известный американский обозреватель кино.

