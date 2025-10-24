Скидки
Вышел фильм «Дом динамита» про удар по США — он доступен на Netflix

Вышел фильм «Дом динамита» про удар по США — он доступен на Netflix
Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Дом динамита». Картину уже можно посмотреть на сервисе, но в России он официально не работает.

По сюжету картины по Чикаго наносят мощный ракетный удар. Атака произойдёт через 20 минут, власти страны пытаются разобраться, кто это сделал, что предпринять прямо сейчас и как ответить на акт.

У ленты звёздный актёрский состав: Идрис Эльба («Тор: Рагнарёк»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Джаред Харрис («Чернобыль»). Режиссёром выступила Кэтрин Бигелоу — автор фильмов «На гребне волны» и «Повелитель бури». «Дом динамита» станет её первой работой с 2017 года, когда вышла драма «Детройт».

Трейлер «Дома динамита»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

