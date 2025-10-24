Фанаты «Звёздных войн» запустили самолёт с призывом Disney снять фильм про Бена Соло

В середине октября актёр Адам Драйвер рассказал о невыпущенном фильме по «Звёздным войнам». Он вместе с режиссёром Стивеном Содербергом («Одиннадцать друзей Оушена») хотел снять сольный фильм о Бене Соло (Кайло Рене) после событий девятого эпизода «Скайуокер. Восход», однако Disney отказалась финансировать проект.

Спустя несколько дней фанаты вселенной устроили большую акцию в поддержку ленты. Они оплатили самолёт, который пролетел над главным офисом Disney в Калифорнии с призывом снять картину.

Фото: Collider

Спасите «Охоту на Бена Соло!»

В Disney пока не комментировали фанатскую акцию. Сейчас компания работает сразу над несколькими проектами по «Звёздным войнам» — ближайший фильм по вселенной «Мандалорец и Грогу» выйдет 20 мая 2026 года.