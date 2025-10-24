Скидки
Шутер Mouse: P.I. For Hire в стиле старых мультфильмов Disney выйдет 19 марта 2026-го

Шутер Mouse: P.I. For Hire в стиле старых мультфильмов Disney выйдет 19 марта 2026-го
Студия Fumi Games объявила дату выхода стильного ретрошутера Mouse: P.I. For Hire в стиле старых мультфильмов Disney. Игра выйдет 19 марта 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 и ПК.

Играть предстоит за частного детектива Джека Пеппера, который пытается докопаться до истины в коррумпированном городе. Геймплейно же предстоит сражаться с врагами различными видами оружия, в числе которых пистолет, дробовик, бомбы и прочее.

Новый трейлер с датой релиза

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlaySide.

В российском Steam игра называется «Частный детектив Маус», пока её можно добавить в список желаемого.

Скриншоты

Фото: PlaySide

Фото: PlaySide

Фото: PlaySide

Фото: PlaySide

