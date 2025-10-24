Скидки
Состоялась мировая премьера аниме-фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ»

Состоялась мировая премьера аниме-фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ»
24 октября состоялась мировая премьера полнометражного аниме «Человек-бензопила: История Рэдзэ». Продолжение культового аниме уже доступно в кинотеатрах по всему миру, а в Японии лента вышла в середине сентября. До России картина также доберётся официально, точную дату премьеры назовут позже.

Видео доступно в VK-группе «Шикимори». Права на видео принадлежат Sony.

Аниме-фильм продолжает историю первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. События проекта рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца. У второго сезона пока нет даже примерной даты релиза.

