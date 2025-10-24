Скидки
Режиссёр третьего сезона «Ванпанчмена» ушёл из соцсетей после критики фанатов

5 октября состоялась премьера третьего сезона аниме «Ванпанчмен» — продолжение культового мультсериала про Сайтаму, уничтожающего своего противника одним ударом. Шоу вернулось спустя шесть лет после финала второго сезона, и первые эпизоды получили низкие оценки относительно прошлых сезонов.

Продолжение столкнулось с таким валом критики, что режиссёр третьего сезона Синпэй Нагаи решил уйти из соцсетей. Постановщик не справился с негативными комментариями от зрителей и заявил, что они слишком сильно влияют на его психическое здоровье.

Среди моих подписчиков есть люди, которые называют себя фанатами «Ванпанчмена», но на самом деле они лишь распространяют негатив. Я всегда общался со своими фанатами, но сейчас ситуация стала попросту непригодной. Это сказывается на моём психическом здоровье, это приносит только негатив работе, моим коллегам и всему проекту. Такое подлое поведение непростительно. Выражаю благодарность и признательность моим настоящим фанатам, это было увлекательно.

В третий сезон «Ванпанчмена» войдёт 12 эпизодов — они выходят еженедельно по воскресеньям.

