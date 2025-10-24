Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix
Уже 30 октября состоится премьера четвёртого сезона сериала «Ведьмак». В продолжении роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла. Четвёртый сезон вновь будет основан на одноимённом цикле Анджея Сапковского — к своим ролям вернутся Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Джои Бэти (Лютик).
В четвёртый сезон «Ведьмака» войдёт восемь эпизодов — все серии можно будет посмотреть в день выхода в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|30 октября
|2-я серия
|30 октября
|3-я серия
|30 октября
|4-я серия
|30 октября
|5-я серия
|30 октября
|6-я серия
|30 октября
|7-я серия
|30 октября
|8-я серия
|30 октября
