Сериал Ведьмак, 4-й сезон (2025): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix
Уже 30 октября состоится премьера четвёртого сезона сериала «Ведьмак». В продолжении роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла. Четвёртый сезон вновь будет основан на одноимённом цикле Анджея Сапковского — к своим ролям вернутся Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Джои Бэти (Лютик).

В четвёртый сезон «Ведьмака» войдёт восемь эпизодов — все серии можно будет посмотреть в день выхода в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами.

ЭпизодДата выхода
1-я серия30 октября
2-я серия30 октября
3-я серия30 октября
4-я серия30 октября
5-я серия30 октября
6-я серия30 октября
7-я серия30 октября
8-я серия30 октября
