«Человек-паук: Совершенно новый день» не выйдет в IMAX из-за «Одиссеи» Кристофера Нолана

Компания IMAX опубликовала график фильмов 2026 года, которые покажут в одноимённом формате. Как оказалось, грядущий супергеройский фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» можно будет посмотреть лишь в обычных 2D-залах, хотя ранее сеансы в лучших залах обычно доставались именно проектам Marvel.

Лента выйдет в июле 2026 года — в то же время в кинотеатрах состоится премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана. Судя по всему, студия Universal Pictures заключила соглашение на эксклюзивные IMAX-показы мифологической ленты, поэтому новый «Человек-паук» будет доступен в классическом кинотеатральном формате.

IMAX-сеансы главных фильмов 2026 года Фото: IMAX

При этом уже в декабре 2026-го выйдут «Мстители: Судный день» — кинокомикс покажут в IMAX-залах по всему миру.