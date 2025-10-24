Virtus.pro уступила Vici Gaming на групповом этапе FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2

Virtus.pro потерпела поражение от Vici Gaming в матче группового этапа турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2. В серии формата best-of-3 «медведи» не смогли навязать борьбу сопернику — итоговый счёт 0:2.

В следующем туре Virtus.pro встретится с командой, которая также не имеет побед (0:2). Для обеих сторон это будет решающий матч — проигравший покинет турнир.

После старта на FISSURE Playground 2 коллективу Virtus.pro предстоит быстро адаптироваться к текущей мете и внести изменения в драфты. Команде нужно срочно найти свою игру, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф и побороться за призовые.

FISSURE PLAYGROUND 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 млн.